“Mi personaje favorito de One Piece es Zoro, yo tuve una etapa en i vida en donde de verdad estaba muy obsesionado. Todos a mi alrededor saben que muy fanático de One Piece , así que nuestros amigos de Netflix nos invitaron a ver el primer episodio del live action, y estoy muy agradecido por la oportunidad y por tenerme aquí”, se oye decir al cantante en el video.

“Es raro verlo, pero hasta viéndolo en el anime cuando Luffy (personaje principal de One Piece) se estiraba por primera vez, todo el mundo se quedaba cómo, que raro es esto, entonces me gustó mucho que los efectos están bien realizados, me encanta lo que hicieron con Zoro, las escenas de peleas y todo eso, está lleno de acción, me gusta que se respetó todo, en verdad”.