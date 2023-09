La cantante y compositora sonorense, Yuridia invitó a través de sus redes a los sinaloenses a la Noche del Grito de Independencia, en Culiacán.

A través de un video, la cantante que saltó a la fama en 2005 como participante de la cuarta generación de La Academia, donde obtuvo el segundo lugar, dice que aunque había pensado dedicarse a cuidar a su bebé, dijo sí a Sinaloa.

"Hace menos de dos meses parí a mi hijo Benicio, y dije ‘no voy a trabajar, me voy a dedicar estar en mi casa con el Beni, porque eso es lo que quiero en mi vida’ y túmbate que me llaman y me dicen oye quieres ir a cantar a Culiacán y yo dije ‘déjame pensarlo’, ‘Sí, sí quiero, quiero ir, quiero coricos, quiero todo, quiero ir a Culiacán, a Sinaloa’”, compartió la artista.

“Voy a estar este 15 de septiembre en el Palacio de Gobierno, ahí nos vemos, me voy a llevar al Beni por si tenían la duda”.

Ella será una de los artistas que se presentará en la explanada de gobierno junto a La Arrolladora Banda El Limón, en la tradicional Noche del Grito de Independencia.

La cantante tiene previsto cantar a sus fans sinaloenses a las 20:00 horas, y Arrolladora Banda El Limón cerrará la fiesta presentándose después de las 23:00 horas.