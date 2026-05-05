Invitan a Omar García Harfuch a formar parte de ‘La Casa de los Famosos’

De acuerdo con las declaraciones de Rosa María Noguerón, el interés no es casualidad. La productora aseguró que un perfil como el del secretario de seguridad sería “maravilloso” para el programa, pues su presencia garantizaría una audiencia masiva, señala elimparcial.com

Durante un encuentro con la prensa en Televisa San Ángel el pasado lunes 4 de mayo, la productora confirmó que el casting para la nueva edición traerá grandes sorpresas y lanzó una invitación abierta al actual funcionario federal.

La productora de Televisa Univision, Rosa María Noguerón, ha generado revuelo al expresar públicamente su interés por integrar a Omar García Harfuch en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La productora Rosa María Noguerón quiere a OMAR GARCÍA HARFUCH para La Casa de los Famosos México 😳🔥 Ojo: no está confirmado... pero la intención existe y ya empezó a hacer ruido dentro de producción. OMAR GARCÍA HARFUCH es el Secretario de Seguridad de México e hijo de la... pic.twitter.com/8ateJfBYmz

“Imagínate, todo México estaría viendo La Casa de los Famosos para no perderse un solo segundo de sus nominaciones, cuándo se levanta en las mañanas, si le gusta cocinar o cómo bromea”, comentó ante los periodistas.

La productora comparó el posible impacto con fenómenos de ediciones pasadas, como el de las “cobijas del team infierno”. Además, añadió un dato que considera clave para conectar con la audiencia: “las mujeres mueren por él”. La producción parece apostar por el atractivo mediático del funcionario, más allá de su trayectoria en seguridad pública.

Omar García Harfuch es una de las figuras públicas con mayor exposición mediática en la actualidad. Actualmente ocupa el cargo de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno federal, puesto que asumió el 1 de octubre de 2024.

Su vínculo con el mundo del entretenimiento no es ajeno, ya que es hijo de la reconocida primera actriz María Sorté, un dato que la producción considera clave para conectar con la audiencia.

A pesar de su trayectoria en seguridad pública y su formación en Derecho, su popularidad ha crecido de tal manera que su nombre ahora suena con fuerza para proyectos de entretenimiento.

Aunque la producción ha puesto especial énfasis en Omar García Harfuch, no es el único nombre que ha trascendido. Rosa María Noguerón también mencionó que se manejan otros perfiles para la cuarta temporada, como los de Marcelia Figueroa y Nicolás Buenfil. La promesa del equipo es integrar una mezcla diversa: desde funcionarios públicos hasta deportistas y creadores de contenido.

Por ahora, la invitación al secretario de seguridad sigue en el aire, sin una respuesta confirmada por parte del funcionario o su equipo de comunicación.

Aunque no hay una fecha exacta confirmada, la producción ha compartido algunos detalles generales sobre el estreno. Fecha tentativa es julio de 2026, siguiendo el patrón de temporadas anteriores, la conducción contaría con la presencia de Galilea Montijo, como la figura principal de las galas.

Por ahora, el programa mantiene en reserva los nombres definitivos, mientras las redes sociales ya especulan sobre cómo sería la vida cotidiana de un alto mando de seguridad dentro de la casa más famosa de México.