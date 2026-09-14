Invitan a Paulina Rubio a una boda y se vuelve la protagonista

Paulina Rubio sorprendió durante una celebración familiar en México al convertirse en una de las protagonistas de la noche. La cantante acudió a la boda de una de sus primas como una invitada más, pero terminó en la pista de baile cuando comenzaron a sonar algunas de sus canciones más conocidas.
Las imágenes fueron compartidas por el periodista Raúl Gutiérrez, quien señaló que Paulina Rubio se encuentra actualmente en México y que su visita no estaría relacionada con una presentación musical.
En el video, la intérprete aparece rodeada de familiares e invitados mientras disfruta de la recepción. El ambiente cambió cuando comenzaron a escucharse temas de su repertorio y la cantante salió a bailar.
De acuerdo con el comunicador, fue en ese momento cuando Paulina captó la atención de los asistentes y terminó apoderándose de la pista, señala quien.com
Imagínense que es tu boda y eres prima o primo de Paulina Rubio, ¡y la Chica Dorada te roba el show en la pista de baile! 💃🏻✨ Pues así le pasó a la chica dorada, quien está en México y no aterrizó expresamente para un show o espectáculo... o digamos que sí, pero no. 😂Pau vino a la boda de una prima, donde acaparó todas las miradas 👀✨, pero su momento llegó cuando abrieron la pista de baile. 🕺🏻💃🏻¡La Chica Dorada se apoderó de ella cuando comenzaron a sonar sus canciones! 🎶🔥 Y claro, ¿quién se iba a resistir a bailar los éxitos de Paulina Rubio teniendo a la mismísima Pau en la pista? 😏💛— Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial)
September 13, 2026
Imagínense que es tu boda y eres prima o primo de Paulina Rubio, ¡y la Chica Dorada te roba el show en la pista de baile! 💃🏻✨ Pues así le pasó a la chica dorada, quien está en México y no aterrizó expresamente para un show o espectáculo... o digamos que sí, pero no. 😂Pau vino a la boda de una prima, donde acaparó todas las miradas 👀✨, pero su momento llegó cuando abrieron la pista de baile. 🕺🏻💃🏻¡La Chica Dorada se apoderó de ella cuando comenzaron a sonar sus canciones! 🎶🔥 Y claro, ¿quién se iba a resistir a bailar los éxitos de Paulina Rubio teniendo a la mismísima Pau en la pista? 😏💛
“La Chica Dorada se apoderó de ella cuando comenzaron a sonar sus canciones. Y claro, ¿quién se iba a resistir a bailar los éxitos de Paulina Rubio teniendo a la mismísima Pau en la pista”, escribió el periodista al publicar la grabación sin revelar la identidad de la prima de Paulina ni el lugar exacto donde se llevó a cabo la boda.
La aparición de Paulina Rubio ocurre mientras varios de sus éxitos han recuperado visibilidad en plataformas digitales y redes sociales.
Hace unos días, Sexi Dance, canción incluida en el álbum Paulina, llegó nuevamente al primer lugar de iTunes México, más de 25 años después de su lanzamiento.
El repunte del tema ocurrió después del estreno de Dolce Vita, la colaboración de Danna y Belinda que generó comparaciones entre los usuarios con canciones como Sexi Dance y Y yo sigo aquí.
A este momento se suma la resolución favorable que Paulina obtuvo el mes pasado en una disputa de custodia contra su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera. El fallo impidió que su hijo Andrea Nicolás se mudara permanentemente a España.