Invitan a Paulina Rubio a una boda y se vuelve la protagonista

Paulina Rubio sorprendió durante una celebración familiar en México al convertirse en una de las protagonistas de la noche. La cantante acudió a la boda de una de sus primas como una invitada más, pero terminó en la pista de baile cuando comenzaron a sonar algunas de sus canciones más conocidas.

Las imágenes fueron compartidas por el periodista Raúl Gutiérrez, quien señaló que Paulina Rubio se encuentra actualmente en México y que su visita no estaría relacionada con una presentación musical.

En el video, la intérprete aparece rodeada de familiares e invitados mientras disfruta de la recepción. El ambiente cambió cuando comenzaron a escucharse temas de su repertorio y la cantante salió a bailar.

De acuerdo con el comunicador, fue en ese momento cuando Paulina captó la atención de los asistentes y terminó apoderándose de la pista, señala quien.com