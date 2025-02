Irán al espacio Katy Perry y Gayle King en cohete de Jeff Bezos

En un anuncio, se ha revelado que Katy Perry viajará al espacio en colaboración con la compañía aeroespacial Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, en una misión espacial tripulada íntegramente por mujeres.

Además de la intérprete de The One That Got Away, entre las seis personalidades femeninas que zarparán hacia al espacio exterior se encuentran la legendaria periodista Gayle King y la prometida de Bezos, Lauren Sánchez.

La tripulación liderada por Sánchez, también incluye a la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe, la activista por los derechos civiles Amanda Nguyen y la productora de cine Kerianne Flynn.

Según Blue Origin, Sánchez ha sido la impulsora de esta iniciativa, buscando conformar un equipo de mujeres exploradoras que desafíen sus perspectivas, compartan sus experiencias e inspiren a futuras generaciones, señala el imparcial.com