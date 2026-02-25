Iron Maiden vuelve a la gran pantalla con un documental que celebra cinco décadas de trayectoria

Después de medio siglo marcando el rumbo del heavy metal, Iron Maiden se prepara para conquistar otro territorio: las salas de cine. El próximo 7 de mayo llegará a los cines Iron Maiden: Burning Ambition, un documental que promete un acceso sin precedentes a la historia, el archivo y la esencia de una de las bandas más influyentes del planeta.

Dirigido por Malcolm Venville, el filme reúne a los propios miembros del grupo junto a voces tan dispares como el actor Javier Bardem, el batería de Metallica, Lars Ulrich, o el líder de Public Enemy, Chuck D.

Todos ellos ayudan a trazar un retrato íntimo de una banda que nunca ha cedido un milímetro en su visión artística. Según la sinopsis oficial, el documental ofrece “un vistazo íntimo a su visión inquebrantable y a su conexión con su ejército global de fans”.

El estreno coincide con un momento especialmente activo para la banda. Mientras siguen girando con su tour Run For Your Lives, Iron Maiden ultima también la celebración de EddFest, un macroevento en Knebworth Park que rendirá homenaje a Eddie, su icónico y omnipresente mascota.

Allí compartirán cartel con bandas como The Darkness, The Hu, Airbourne o The Almighty, además de montar el mayor Eddie’s Dive Bar jamás visto.

A sus 17 discos de estudio (el último, Senjutsu (2021) y casi 2 mil 500 conciertos a sus espaldas, la banda suma ahora un documental que no solo repasa su trayectoria, sino que reivindica su impacto cultural y su vigencia absoluta.

Y, por si fuera poco, también encabezarán la primera jornada del festival Louder Than Life en Louisville, compartiendo espacio con My Chemical Romance, Tool y Limp Bizkit.

Burning Ambition no es solo un título: es la definición perfecta de una banda que, 50 años después, sigue avanzando con la misma energía que cuando empezó en el East London de 1975.