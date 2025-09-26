Isaac Ezban, el primer mexicano en dirigir una adaptación de Stephen King, con el relato ‘Rat’

El cineasta mexicano Isaac Ezban, conocido por su estilo dentro del cine de género, fue elegido para dirigir “Rat”, la adaptación cinematográfica del perturbador relato corto de Stephen King.

La noticia fue confirmada por medios internacionales como Deadline, señalando a Ezban como el primer mexicano en dirigir una adaptación cinematográfica del trabajo de Stephen King.

Esto no solo coloca a Ezban en la mira internacional, sino que lo confirma como uno de los directores más prometedores del cine fantástico y de terror en México. Con esta oportunidad, Ezban se suma al selecto grupo de realizadores que han llevado al cine historias del llamado “maestro del terror”.

Isaac Ezban nació en Ciudad de México y se formó en cine y actuación en Londres y Nueva York. Desde joven mostró interés por la narrativa y con el tiempo se convirtió en una de las voces más interesantes del cine fantástico latinoamericano.

A lo largo de su carrera ha explorado temas recurrentes como identidades fragmentadas, universos paralelos, dobles como metáforas de crisis internas, lo sobrenatural como reflejo de conflictos emocionales.

Entre sus películas más reconocidas destacan El incidente (2014), Los parecidos (2015) y Párvulos: hijos del apocalipsis (2024).

Su estilo se caracteriza por atmósferas inquietantes, giros narrativos inesperados y un interés en lo psicológico más allá del simple susto. En entrevistas, Ezban ha defendido la idea de que el terror debe funcionar como espejo de los miedos sociales, culturales e íntimos.

Esto lo convierte en una elección natural para adaptar “Rat”, un relato publicado en 2020 dentro de la colección “If It Bleeds”, que explora la obsesión creativa, el miedo y los pactos con fuerzas oscuras.

En “Rat”, Stephen King presenta a Drew Larson, un escritor que se enfrenta a un devastador bloqueo creativo. En busca de inspiración, se aísla en una cabaña remota para terminar su novela. Sin embargo, allí se encuentra con una rata que promete ayudarlo, aunque a un precio perturbador.

Se trata de un relato íntimo, psicológico y oscuro, donde King explora los dilemas de la creatividad, la desesperación y la fragilidad humana.