Itatí Cantoral revive a Soraya Montenegro en video junto a Melissa McCarthy

Itatí Cantoral se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras revivir a la icónica villana de “María la del barrio”: Soraya Montenegro.

La actriz interpretó una vez más a su famoso personaje, pero no en una telenovela, sino en un promocional de una marca de cosméticos internacional y lo hizo nada más y nada menos que con Melissa McCarthy.

El video causó sensación entre los internautas mexicanos; mientras algunos aplaudieron la inesperada colaboración de las actrices, otros lanzaron comentarios burlescos y postearon alguno que otro meme.

Hasta el momento, Itatí Cantoral no se ha pronunciado al respecto. No obstante, la marca de cosméticos reveló que existe una segunda parte y se estrenará durante la transmisión en vivo del Super Bowl 2026 el próximo domingo 8 de febrero.