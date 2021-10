J Balvin en contra de los Grammy; René Pérez le responde

J Balvin desató la polémica luego de que afirmara que los premios Grammy latinos no valoran a los artistas urbanos y que solo los utilizan para obtener más rating.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido )”, escribió en su cuenta de Twitter para después borrarlo.

A raíz de esa publicación, varios artistas han salido a contradecir las palabras de Balvin y a defender la ceremonia que para esta edición brindará un homenaje a Rubén Blades.

Uno de los que contradijo las palabras del colombiano fue René Pérez, mejor conocido como Residente, quien utilizó su cuenta de Instagram para responder en un video de 3 minutos en referencia a lo publicado por J Balvin y criticando la invitación del colombiano a que los cantantes urbanos no asistieran a la premiación de los Grammy Latinos.