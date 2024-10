En una entrevista reciente con Billboard, el artista compartió su enfoque para mantener un equilibrio mental y espiritual, destacando la importancia de la meditación, el ejercicio diario y una buena alimentación desde que tenía 19 años.

“Es normal, como si una persona tiene un problema de la presión”, comentó, subrayando que su abstinencia de drogas ha sido clave para su bienestar.

“En el momento más difícil no hubo ningún descontrol... Yo medito desde que tengo 19 años, el ejercicio diario es vital, la alimentación y el círculo en el que te rodeas. La lectura me encanta también. Yo creo que en gran parte el hecho de que no consuma ningún tipo de droga ni nada de eso ha sido parte de poder tener ese balance mental, espiritual”, aseguró a Billboard.

A lo largo de los episodios, el colombiano estará acompañado por amigos y colegas de la industria musical como Anitta, Demi Lovato, Brooklyn Peltz Beckham, Saweetie, Jimmy Butler y Xolo Maridueña. Juntos, se embarcarán en aventuras que prometen ser tanto inesperadas como transformadoras, explorando lo que significa vivir plenamente, de acuerdo con infobae.com.

El tráiler de la serie, lanzado el jueves 10 de octubre, muestra al artista compartiendo su filosofía de vida: “Lo que venga a mi camino, lo convierto en un gran día... ya sea jugando deportes, meditando, haciendo zouk o cocinando. Únete a mí en este viaje. No somos lo que tenemos, somos lo que somos”. Estas palabras reflejan su enfoque positivo y proactivo hacia la vida.

El colombiano será una de las figuras destacadas en la Semana de la Música Latina de Billboard 2024, que se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre en Miami Beach. Durante este evento, Balvin participará en un Superstar Q&A, compartiendo escenario con otros artistas como Feid, Young Miko, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, María Becerra y Peso Pluma, entre otros.

Además, será honrado con el Premio Espíritu de Esperanza en los Premios Billboard de la Música Latina 2024, por su labor filantrópica a través de su Fundación Vibra En Alta, que busca apoyar a los jóvenes en sus trayectorias educativas.

La ceremonia de premiación se transmitirá el 20 de octubre por Telemundo, donde se celebrará el impacto positivo de Balvin en la comunidad a través de su música y sus iniciativas benéficas.