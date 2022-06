Luego de la intensa “pelea” entre Christian Nodal y J Balvin, el rapero colombiano subió historias en su cuenta de Instagram en las que se disculpa.

“Y lo de Nodal... obviamente no soy nadie para juzgarlo, estaba pasando por un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie para juzgar a nadie y no soy dueño de la verdad y nunca lo seré”, dijo.

“Ándele parcero que todo bien. Es para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad. Porque al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad, dar un buen ejemplo”.