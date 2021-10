J Balvin se disculpa por su video ‘Perra’

En los últimos días, J Balvin ha estado envuelto en diversas polémicas, sin embargo, una de las que más problemas le han generado fue el lanzamiento de su polémica canción titulada Perra, la cual, fue señalada por promover la violencia de género y el racismo, por lo que el cantante colombiano se vio obligado a retirar el video de la canción de YouTube y finalmente salió a hablar sobre la situación que enfrenta, además, ofreció disculpas por su canción y aseguró que no son los valores que ha promovido a lo largo de su carrera artística.

“Vengo a hablarles del video de “Perra”, quiero pedirle mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente para las mujeres y la comunidad negra, esto no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia amor e integración, como también me ha gustado siempre apoyar a los nuevos talentos, en este caso a Tokischa, una mujer que apoya a su gente a su comunidad y también empodera a las mujeres”, expresó J Balvin a través de sus historias de Instagram.