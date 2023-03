J-Hope, el rapero y bailarín estrella de BTS estrenó un tema en solitario: On the Street , una colaboración con el rapero estadounidense J. Cole.

“Cada vez que camino, cada vez que corro, cada vez que me muevo, como siempre, por nosotros. Cada vez que miro, cada vez que amo, cada vez que espero, como siempre, por nosotros. (En la calle, sigo), camino sobre mis pies, donde sea, en el aire, tengo edad para esperar como soy, incluso mi caminar se hizo de tu amor y tu fe”, dicen los versos en los que él participó como autor.

Recientemente estrenó en Disney Plus el documental J-Hope in the box, en el que abre las puertas de su casa y su estudio, los ensayos, los traslados para compartir el proceso creativo de su disco en solitario.