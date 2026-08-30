Jack Barton es el favorito inesperado para ser el nuevo 007

Jack Barton, actor británico con papeles menores en ‘Heartstopper’ y ‘Poor Things’, emerge como el principal candidato para interpretar al nuevo James Bond. Su perfil discreto lo posiciona sobre figuras consolidadas, buscando un rostro fresco para la icónica franquicia 007.

Aunque Amazon MGM Studios aún no ha confirmado al sucesor de Daniel Craig, reportes de Page Six indican que Barton figura entre los principales aspirantes. La decisión podría comenzar a definirse durante las pruebas de pantalla programadas para los próximos días.

La posible elección de Barton coincide con la idea que ha guiado el proceso de casting: encontrar un rostro relativamente nuevo. Este enfoque permitiría construir una nueva etapa del personaje sin una imagen predefinida del actor. Debbie McWilliams, directora de casting de la franquicia, ha defendido previamente la conveniencia de elegir a un intérprete no demasiado conocido para mantener el misterio del agente.

El actor británico, de 31 años, se formó en la Oxford School of Drama y comenzó su carrera profesional en 2020. Sus trabajos incluyen participaciones en series como Heartstopper y SAS: Rogue Heroes, además de la película Poor Things. Hasta el momento, ninguno de estos roles le ha otorgado reconocimiento global.

La lista de posibles candidatos incluye a actores jóvenes más solicitados en la actualidad. Entre quienes, según los reportes, realizarían pruebas de pantalla a comienzos de septiembre están Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal y Harris Dickinson.

Todos ellos cuentan con carreras consolidadas y una exposición internacional considerablemente mayor que la de Barton. Sin embargo, su perfil discreto podría ser una ventaja en el proceso de selección.