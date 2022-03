Sin juicios ni valoraciones sobre la “broma” del comediante, ni de la bofetada de Smith, la esposa de Will Smith publicó un mensaje en Instagram.

Luego de la polémica bofetada que el actor Will Smith dio a Chris Rock, durante la entrega de los Premios Oscar , por “burlarse” de la calvicie de Jada Pinkett comparándola con la de Demi Moore en el filme G.I. Jane, la actriz rompió el silencio.

Aunque el post tiene comentarios limitados, algunos seguidores compartieron palabras de aliento y emojis de cariño.

“1000% ¡Estamos en ello, Reina! es una bendición :)”.

El lunes, Smith pidió disculpas al comediante, a través de Instagram.

“Quiero disculparme públicamente contigo, Chris”, escribió Smith.

“Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”.

En TikTok circuló un video en el que se ve a Chris Rock, hablando con Will Smith, al final de la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, se cree que le está pidiendo disculpas.