Jaime Camil y Natalia Téllez apuestan por el romance y el humor en ‘Atrápelo quien pueda’

El cine mexicano suma una nueva comedia romántica a su cartelera con Atrápelo quien pueda, película protagonizada por Jaime Camil y Natalia Téllez, que llegará a las salas nacionales el próximo 12 de noviembre.

La historia sigue a Diego, interpretado por Camil, un padre viudo que durante años ha dedicado su vida al trabajo y a la crianza de su hija Marina, de 11 años, sin embargo, la pequeña considera que es momento de que su papá vuelva a enamorarse y lo impulsa a regresar al mundo de las citas.

Lo que parece una oportunidad para comenzar de nuevo pronto se convierte en una serie de encuentros fallidos, situaciones incómodas y consejos poco acertados.

En medio de esa búsqueda aparece Lucía, personaje de Natalia Téllez, una actriz carismática que se convierte en la nueva vecina de Diego y con quien, inicialmente, parece no tener ninguna química.

Dirigida por Alfonso Pineda Ulloa, la cinta combina el humor de las situaciones cotidianas con una historia familiar y romántica que aborda la posibilidad de encontrar el amor después de una pérdida.

En cuanto a su realización, la película fue filmada en Colombia y tuvo una presentación previa en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026.

Durante ese encuentro, Camil destacó el guión y la estructura de la historia, mientras que Téllez habló sobre los retos de su personaje, una actriz que atraviesa una crisis profesional y enfrenta el síndrome del impostor.

La actriz también compartió que la química con Camil surgió desde el primer encuentro virtual que tuvieron durante el proceso de casting. Destacó el sentido del humor de su compañero, cualidad que, aseguró, favoreció las escenas y el ambiente durante el rodaje.

El reparto también incluye a Isabella Arroyo, Ricardo Polanco, Luciana Garnica, Carolina Gaitán, Tato Alexander, Verónica Langer y Juan Felipe Samper.

La producción reúne a Cinépolis, The Mediapro Studio y Telemundo. Paulo Pérez estuvo a cargo de la fotografía, mientras que Juan Carlos Enríquez compuso la música original.

La película tiene una duración aproximada de 85 minutos.Con este estreno, noviembre continúa abriendo espacio para las producciones nacionales.

El pasado 5 de noviembre llegó a las salas Ceniza en la boca, dirigida por Diego Luna, mientras que para el día 12 también se contempla el lanzamiento de Petardos y magnolias, de la directora Sandra C. Reynoso Estrada.