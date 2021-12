James Franco rompe el silencio y admite haberse aprovechado de sus alumnas

Los movimientos Time’s Up y Me Too cimbraron a Hollywood en 2016. Poderosos personajes de la industria del entretenimiento fueron señalados de abuso y acoso sexual. Mujeres de diversos ámbitos rompieron su silencio de años y por primera vez se atrevieron a hablar de los abusos de que fueron víctimas por parte de figuras súper famosas y poderosas.

Nadie podría haber anticipado la caída de gigantes como Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Bill Cosby, entre otros. Las figuras fueron exiliadas de Hollywood y en el caso de Weinstein y Cosby, encarcelados por delitos sexuales, esto con información de El Heraldo de México.

James Franco es una de las figuras que no se salvó de ser acusado de acoso y abuso sexual, pese a que se mostró como un aliado del movimiento feminista al portar un pin de Time’s Up en los Globos de Oro del 2018. Alumnas de su escuela Studio 4 lo acusaron de aprovecharse sexualmente de ellas y de ofrecerles fama a cambio de sexo, además de grabarlas sin su consentimiento durante los ensayos.