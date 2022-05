$!James Hetfield, vocalista de Metallica, se derrumba en pleno concierto

La mítica banda de heavy metal Metallica dio un concierto este fin de semana en Brasil, pero no todo salió como esperaban los intérpretes ni los miles de fans que abarrotaron el estadio Mineirão de Belo Horizonte. El vocalista de la banda, James Hetfield, se derrumbó en mitad de la actuación y no pudo contener las lágrimas al sentirse inseguro y “viejo”.

Hetfield lleva subido en los escenarios 41 años, desde que en 1981 Metallica dio el salto al panorama musical con éxitos como Nothing else matter o Enter Sandman, publicó cadenaser.com

Con 58 años, el cantante mostró su parte más sensible ante el público y explicó que no podía seguir tocando. “Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda nunca más. Eso es lo que me decía en la cabeza”, contaba mientras se le caían las lágrimas.