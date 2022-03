Jared Leto asegura que se haría un tatuaje en honor a Belinda

“¿Sabes cuál es la cosa para que seas un verdadero mexicano... un gran rockstar?...Tatuajes”, le dijo el Escorpión Dorado. “Tendrás los hue... para ponerte un tatuaje que diga ‘Belinda’”, preguntó Alex Montiel.

“¿En el cuello?”, respondió Jared Leto.

“En el cuello, pecho, en la cara”, dijo Alex

Por su parte, el actor de The House of Gucci no lograba entender a qué se refería el Escorpión Dorado con su pregunta, pues desconoce el contexto de la situación que se viralizó en México. Tras darse cuenta, Alex Montiel trató de profundizar sobre quién es la protagonista de telenovelas infantiles:

“Tú conoces a Belinda, ella es nuestra amiga”, dijo el Escorpión Dorado.

“Claro que sí...”, respondió Jared.

“¿Te tatuarías a Belinda?”, cuestionó el Escorpión Dorado.

“Estás hablando de la cantante muy talentosa y que también es actriz. Wow, sí claro ella es genial”, dijo Leto.

Este no fue el único momento de la entrevista que llamó la atención de los usuarios, pues también reaccionaron a los pasos de baile duranguense que Alex Montiel le enseñó al actor.

“Quiero hacer pipí”, “No me importa”, “Corto el pasto” y “Me vuelvo loco” fueron los nombres que el Escorpión Dorado le dio a los pasos, mientras que el actor de 50 años se puso de pie e imitó los pasos que le enseñó el youtuber.