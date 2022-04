En la batalla legal entre Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard tendrán que testificar personas tan conocidas como James Franco y Elon Musk, pero además, en el juicio se reveló que Jason Momoa no quería que la actriz estuviera en Aquaman 2 por su falta de entendimiento con ella y por eso casi la sustituye Emilia Clarke, con la que coincidió en Juego de Tronos .

El juicio actual se está siendo muy seguido y por eso hay noticias al respecto casi todos los días hasta que se sepa a quién dan la razón, ya que Johnny Depp demandó a su ex-mujer, Amber Heard por difamación, al publicar un artículo en The Washington Post en el que afirmó que era víctima de abuso doméstico sin nombrar a nadie.

Mientras que el actor alega que esas palabras han tenido un impacto significativo en su carrera en Hollywood. Ya que perdió papeles importantes como Animales Fantásticos 3 y una posible nueva entrega de Piratas del Caribe, además de que los estudios de cine ya no le llaman, por todo esto, Johnny Depp busca 50 millones por daños y perjuicios.

Mientras que Jason Momoa no para de trabajar, ya que estrenará Aquaman 2 en 2023, la película de DC Comics que espera que su promoción no se vea alterada por su relación con Amber Heard. Pero además, el actor también participará en la décima entrega de Fast and Furious titulada Fast X, una adaptación del videojuego Minecraft y un remake de Cliffhanger (1993).