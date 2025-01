Jason Momoa se queda en DC: interpretará al villano ‘Lobo’

Los cambios para las producciones cinematográficas de DC dejaron fuera a Jason Momoa con Aquaman y desde que James Gunn llegó hablaba del interés de mantener al actor originario de Hawái por lo que mantenerlo en esta nueva etapa una realidad.

Jason fue confirmado para dar vida a Lobo en la próxima película Supergirl: Woman Of Tomorrow. De acuerdo con Variety, el actor compartirá la pantalla en este proyecto con Milly Alcock, conocida por su papel protagónico en la serie La Casa del Dragón.

“Colecciono cómics, y ya no lo hago tanto, pero él siempre fue mi favorito, y siempre quise interpretar a Lobo, porque pienso, es el papel perfecto. Si me llaman y me piden que lo interprete, es un jodido sí”, compartió en su cuenta de Instagram tras confirmar que fue elegido para el papel.