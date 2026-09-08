Javier Bardem y Penélope Cruz presentan ‘Búnker’ en el Festival de Venecia

Javier Bardem y Penélope Cruz arribaron al Lido de Venecia para presentar su película ‘Búnker’ en la 83 edición del Festival Internacional de Cine. La dupla española busca llevarse el León de Oro con este filme.

La producción, dirigida por Florian Zeller, presenta a Bardem y Cruz interpretando a un matrimonio inmerso en una profunda crisis. Este papel combina elementos de su relación con la ficción de sus personajes.

La llegada de Cruz y Bardem a la Mostra de Venecia demuestra la influencia de las “superparejas”. Este término describe una relación formada por dos personas con éxito e impacto en sus campos profesionales. Se potencian mutuamente al estar juntos.

Para su arribo a Venecia, Penélope Cruz y Javier Bardem exhibieron su estilo. Los aterrizajes en el recinto cinematográfico italiano son capturados con intensidad, similar al paso por la alfombra roja.

Penélope Cruz eligió un vestido de la firma Ferragamo. La prenda, de punto fluido de viscosa, tenía mangas largas y un patrón cruzado con un pico en V. El diseño incluía un drapeado lateral en la cadera con una hebilla.

La actriz complementó su atuendo con un bolso Maxi Flap de Chanel de la colección primavera/verano 2026. El accesorio, en color beige claro, contrastaba con el vestido. También usó gafas de sol de ojo de gato con detalles dorados.

Javier Bardem optó por un estilo relajado. Vistió una camisa clásica en color azul cielo y pantalones chinos en azul marino. Completó su imagen con deportivas blancas modelo ‘Tiziano’ de Z Zegna.