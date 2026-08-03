Jazmín es eliminada de MasterChef 24/7

Tras doce semanas en contienda los cocineros del reality culinario MasterChef 24/7 que lograron llegar a este nivel de la competencia, dejaron el corazón en cada estación para conseguir su permanencia en la emisión.

Jazmín, Ixdit, Daniela, Julio, Lancer, Michelle, Carmen y Luis fueron los cocineros que se enfrentaron en las pruebas de eliminación que esta noche se vivieron como “duelos culinarios”.

El primer desafío que experimentaron los cocineros portadores del mandil negro, fue elaborar un platillo con el que contaran una historia de amor. Los duelos se vivieron de la siguiente manera: Luis vs Jazmín, Lancer vs Carmen, Julio vs Ixdit y finalmente, Michelle vs Daniela.

Tras estas batallas culinarias, los únicos que lograron subir a balcón fueron Lancer, Julio y Michelle gracias a que deleitaron el paladar de los exigentes jueces con sus preparaciones. En tanto, en el duelo de Jazmín y Luis ninguno de los dos se salvó pues ambos tuvieron deficiencias en sus platos.

Por lo anterior, los cocineros que se jugaron su lugar en el reto de eliminación fueron Jazmín, Luis, Ixdit, Daniela y Carmen.

No sin antes recibir un cúmulo de emociones a través de un mensaje de su persona especial, situación que dejó sentimientos a flor de piel en la cocina.

Así, con dicha inspiración la prueba de fuego fue cocinar un platillo que representara esa conexión especial que tienen con su ser querido, para ello contaron con treinta minutos y el requisito fue elaborar un plato con proteína guarnición y salsa. La principal exigencia fue mostrar una técnica propia del nivel de competencia actual.

Tras la preparación, los cocineros ofrecieron sus platillos acompañados de su respetiva historia que los inspiró. Así, Daniela cocinó ravioles, Carmen macarrones, Ixdit canelones de champiñones, Jazmín mole con pollo y Luis un estofado de pato. Durante la degustación se enfatizó en un error garrafal que marcó el platillo de Jazmín, ya que utilizó fondo de pescado para su arroz, y esto hizo que el sabor a pescado predominara sobre el mole. Por su parte, Daniela también recibió críticas sobre sus ravioles, mientras que Luis tuvo más aciertos en su preparación del pato.