Jean-Cleaude Van Damme regresa al cine de acción

A poco más de dos años de que actuó en We Die Young (2019), Jean-Cleaude Van Damme despierta de su letargo para protagonizar “El último mercenario” (The last mercenary), cuyo tráiler final fue liberado hace poco por Netflix y en el que se puede apreciar un poco de la figura de acción. esto de acuerdo con información de El Heraldo de México.

En la industria del cine se ha dicho que su carrera ya está llegando a su ocaso, pero a sus 60 años sigue repartiendo patadas, golpes y baila como en los viejos tiempos, al menos eso es lo que se aprecie en el tráiler de la película que se estrenará el próximo 30 de julio en Netflix.