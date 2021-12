Jennifer Aniston responde a cuestionamientos por no ser madre

Para la actriz Jennifer Aniston ha resultado un doloroso lidiar con las conclusiones, preguntas y juicios sobre el hecho de no tener hijos.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, refirió que se tomaba todo a nivel personal, todos los rumores de embarazo y la creencia de “oh, escogió su carrera antes de tener niños”, difundió El Heraldo de México.

“No tengo ni idea de lo que me pasa personalmente, médicamente, por qué no puedo o ¿puedo tener hijos? No saben nada, y era realmente desagradable”.