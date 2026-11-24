Jennifer Barreto, de Puerto Rico, se coronó como Miss Universo 2026 en la 75 edición del afamado certamen de belleza. La gran final se celebró el martes 24 de noviembre en Puerto Rico, destacando la victoria local en la competencia internacional.

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue sede del evento donde la filipina Bea Millan-Windorski obtuvo el tercer lugar. Clara Vegas, representante de Venezuela, se posicionó como la segunda finalista del concurso.

La competencia de este año inició con 116 participantes procedentes de distintos países y territorios de los seis continentes. La gala culminó con la entrega del trono por parte de Fátima Bosh, Miss Universe 2025, a la nueva soberana.

El evento contó con la conducción del presentador Mario Lopez y de R’Bonney Gabriel, ganadora del certamen en 2022. También estuvieron presentes Dayanara Torres, vencedora en 1993, y la presentadora Zuri Hall, sumándose a la celebración.