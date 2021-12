Jennifer Lawrence deslumbra en el estreno de ‘Don’t look up’

La estrella de 31 años Jennifer Lawrence , que está esperando su primer hijo con su esposo Cooke Maroney , lució radiante en la alfombra roja del estreno de su nueva cinta Don’t Look U p donde acudió con un vestido dorado hasta el suelo mientras posaba para las fotos, en Nueva York.

La actriz ganadora del Óscar se unió a su co protagonista Leonardo DiCaprio en el estreno de la película, que se transmitirá por Netflix el 24 de diciembre.

La cinta está dirigida por el cineasta de The Big Short, Adam McKay y Don’t Look Up es protagonizada por Lawrence y DiCaprio en el papel de un par de astrónomos que realizan una gigantesca gira mediática para advertir a la humanidad de la proximidad de un cometa que destruirá la Tierra.