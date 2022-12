Jennifer Lopez recordó a una de las grandes de la música. La actriz de 53 años, que interpretó a Selena Quintanilla en la pantalla grande hace 25 años, salió hace unos días de compras en familia con una camiseta gris estampada con la imagen de la fallecida cantante.

Con un par de pantalones floreados y botas grises junto con lentes de sol de gran tamaño, la esposa de Ben Affleck presumió su camiseta de estilo vintage mientras recorría los pasillos de una tienda Cost Plus World Market con su hija de 14 años, Emme, así como su hermana, Lynda López, y su sobrina Lucie.

Quizás la playera fue algo que desenvolvió, pues fue captada solo unas horas después de lanzar un boletín de Navidad en el que reveló que la hermana de la fallecida artista le había regalado algo de Selena.

En la última edición de On The JLo, la estrella de Marry Me compartió algunos de sus regalos favoritos, incluidas las camisetas musicales que la familia de Selena le regaló en Navidad.

“Suzette y su familia me enviaron una gran caja de regalo de Selena esta semana y ¡me encantó!” escribió. “Me puse esta camiseta de Selena de inmediato para ir de compras navideñas. Si te gustan las camisetas de rock and roll... estas camisetas son un regalo super chulo. Selena fue una parte tan importante de mi vida, ¡así que seguro que me verán luciendo estos en el nuevo año! Felicidades familia Q!

En el boletín, la cantante de Let’s Get Loud mostró una camiseta diferente de Selena con un diseño floral, de acuerdo con Quien.com.

El regalo fue muy significativo; la cantante rindió homenaje al 25 aniversario de la película a principios de este año, recordando los momentos especiales que vivió a la hora de interpretar a Selena, quien fue asesinada por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans a la edad de 23 años.

“Esta película significa mucho para mí... Selena y su familia significan mucho para mí y tuve mucha suerte de que me eligieran para interpretarla”, escribió en Instagram .