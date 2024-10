Jennifer Lopez finalmente rompió el silencio y habló por primera vez de su divorcio con el actor Ben Affleck, con quien se casó en el 2022, en un segundo intento por retomar aquel vínculo amoroso que los unió en el 2002.

Fue durante una entrevista con la comediante Nikki Glaser para Interview Magazine, donde la cantante y actriz de 55 años, se sinceró sobre uno de los episodios más tristes de su vida, pues fue en abril de este año cuando trascendió que la pareja habría decidido poner fin a su matrimonio.

Ahora a dos meses de haber solicitado el divorcio de manera oficial el 20 de agosto, justo el día que cumplirían dos años de casados, JLo compartió cómo fue lidiar esos tiempos difíciles, detalla mvsnoticias.com

“Me sentía sola, extraña, asustada. Me sentía triste. Me sentía desesperada...Pero cuando te sientes con esos sentimientos, dices: “Estas cosas no me van a matar”, declaró.

La también conocida como ‘La Diva del Bronx’ reconoció que pese al dolor que pudo provocarle esta separación, ella sabe que puede encontrar el amor y la felicidad dentro de ella y en las personas que la rodean.“