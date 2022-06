Jennifer Lopez será homenajeada en los Premios MTV al Cine y la TV

Jennifer Lopez se dio a conocer como bailarina en la serie de comedia de la década de 1990 In Living Color . Siguió su carrera como actriz y obtuvo el papel protagónico en la película Selena en 1997, que la lanzó al estrellato. Sus créditos cinematográficos también incluyen títulos como Anaconda, Out of Sight (“Un romance peligroso”), The Wedding Planner (“Experta en bodas”), Hustlers (“Estafadoras de Wall Street”) y la más reciente, Marry Me (“Cásate conmigo”).

Como cantante, Jennifer ha disfrutado de gran éxito en las listas de música pop y latina. En 1999 lanzó su álbum debut On the 6 y encabezó la lista Hot 100 de Billboard con canciones como If You Had My Love, All I Have, I’m Real y Ain’t It Funny.

Y en 2020, Lopez actuó en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira.