“Era como estar debajo de un rodillo de galletas de metal gigante”, bromeó la estrella de Hawkeye durante su participación en el show Jimmy Kimmel Live! “Simplemente falló cada vértebra , no golpeó ningún órgano”, explicó. “Mi cerebro no se hinchó”.

Jeremy pasó los 45 minutos restantes consciente y sintiendo dolor a la espera de que llegara el helicóptero que le trasladó al hospital.

“Fue entonces cuando me clavaron una especie de bisturí de emergencia o lo que sea en el pecho. No sé, pero ahí me dije: Tengo que irme a dormir”, recordó.

Incluso en esos momentos lo que le preocupaba era su sobrino, que tuvo que verlo tirado en el suelo sobre un charco de su propia sangre y con un ojo fuera de la cuenta.

“Se me salió un ojo. Eso es raro. Pero tuve mucha suerte de que ninguno de los órganos se dañara. Creo que podía ver mi ojo con el otro ojo”, recordó.