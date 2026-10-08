Jesse Huerta estrena canción en nueva etapa musical

Jesse Huerta presentó Génesis, su primer sencillo con Jesse and the Supernovas, marcando una nueva faceta musical. El lanzamiento ocurre tras anunciar una pausa del dúo que forma con Joy Huerta, proyecto planeado meses atrás.

Este lanzamiento representa un paso en la trayectoria del músico, quien explorará un sonido distinto después de más de 20 años junto a su hermana. Jesse Huerta informó que el proyecto ya estaba calendarizado con su equipo.

Génesis forma parte de Sombrero, una propuesta personal que Jesse Huerta comenzó a desarrollar meses antes. Las primeras señales públicas de este trabajo se dieron en febrero de 2026, durante su participación en el Festival de Viña del Mar.

Jesse Huerta explicó que necesitaba tiempo para estar con su familia, atender asuntos personales y cuidarse, por lo que decidió pausar el dúo. Joy Huerta, por su parte, confirmó que cumpliría con los compromisos ya programados del grupo.

La determinación de la pausa generó diversas reacciones. Joy Huerta indicó que se enteró de la decisión poco antes de su anuncio público, mientras que Jesse Huerta ha mantenido que su nuevo proyecto ya era conocido por ella.

El tema Génesis presenta una composición principalmente instrumental, acompañada de una propuesta visual que se vincula con el concepto general de Sombrero. La respuesta de los seguidores fue variada; algunos celebraron la dirección que tomó el músico, mientras otros esperaban escuchar una canción con voz.