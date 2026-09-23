‘Jesse & Joy’ continuará, aún con la salida de uno de sus integrantes

Con la voz entrecortada, segura y sin dejarse imponer por la prensa, Joy Huerta dio la cara al presentar los shows que ya estaban confirmados para este fin de año como la agrupación Jesse & Joy, misma que dejó su hermano hace una semana por razones personales.
De acuerdo con lo expuesto en la rueda de prensa, Joy se enteró de la decisión de su hermano de dejar el dueto solo 20 minutos antes de que él publicara el mensaje en su perfil personal de Instagram.
“Me enteré minutos antes que ustedes, sigo procesando, es demasiada información, tiene sus motivos, sus razones; no me queda más que respetarlo. No he podido hablar con él, amo profundamente a mi hermano”, expresó llorando la estrella mexicana al micrófono.
@fotorock21 Joy habla de la nueva etapa de Jesse & Joy y confirma su presentación en el Auditorio Nacional Durante la rueda de prensa de Jesse & Joy, Jesse Huerta no llegó a la cita con los medios, por lo que fue Joy Huerta quien atendió a la prensa y habló sobre los próximos proyectos y presentaciones del dúo. Con un mensaje positivo y dejando claro el cariño y respeto que existe entre ambos, Joy compartió que su hermano ha tomado la decisión de no participar en los próximos compromisos, mientras ella continuará al frente de las presentaciones y de los proyectos musicales. “Amo profundamente a mi hermano, siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyarle en cada paso y voy a respetar la decisión que él ha tomado, pero también amo profundamente a mi público y amo lo que yo también he construido a lo largo de veinte años”, expresó Joy. La cantante destacó la importancia de mantener el vínculo con sus seguidores y continuar con una trayectoria que durante dos décadas ha llevado a Jesse & Joy a consolidarse como uno de los proyectos más reconocidos de la música en español. En este contexto, Joy confirmó que las presentaciones programadas continuarán hasta el 5 de diciembre, mientras que el 6 de diciembre llegará al Auditorio Nacional con el espectáculo navideño “¿Con quién se queda el reno?”, una propuesta especial para celebrar la temporada junto a sus seguidores. Para esta presentación, Jesse no participará, por lo que Joy será quien encabece el encuentro con el público en uno de los escenarios más importantes de México. Más allá de los cambios que atraviesa el proyecto, Joy dejó claro durante la rueda de prensa que existe un profundo respeto por la historia compartida con su hermano y, al mismo tiempo, un compromiso por continuar haciendo música y encontrándose con el público. Así, Jesse & Joy entra en una nueva etapa de presentaciones, con Joy al frente y con el propósito de mantener viva la música que han construido juntos a lo largo de veinte años.
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La cantautora abrió su corazón y aseguró que el amor que siente por el público será el estimulante necesario para continuar con el camino del grupo, que tiene más de 20 años en los escenarios, detalla vanguardia.com
“Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes, y los planes acordados a partir del 6 de diciembre seguirán en marcha”, dijo tajante y notablemente emocionada la intérprete de La de la Mala Suerte.
Afirmó que ella no abandonará el barco y seguirá con su carrera debido a lo que ha construido en su vida con ella.
Jesse & Joy continuará en 2027, con ustedes, con el micrófono de mi hermano prendido y si ustedes y conmigo en el escenario, y si es que ustedes quieren cantar conmigo”, agregó.
Uno de los proyectos sobre los que más se especulaba si continuaría es el show del Auditorio Nacional, en donde la cantante se presentará con el concierto ¿Con Quién se Queda el Reno?, el cual se mantiene firme.
Hace una semana, Jesse publicó un comunicado en el que aseguraba que necesitaba retirarse del proyecto musical para atender a su familia y su vida personal, sin dar más detalles.
Fue así que la “disputa”, o las dudas sobre un posible conflicto familiar o laboral, seguían en el aire y, aunque ninguno de los dos habla directamente de un problema entre hermanos, todo apunta a que era necesario separarse por el bien de su relación.