Jesse & Joy se separan, tras 21 años de carrera

Jesse Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, anunció una pausa temporal en su carrera musical para priorizar su salud mental y bienestar familiar. Cumplirá compromisos hasta el 17 de noviembre en Londres, desmintiendo una separación definitiva del grupo.

El músico comunicó en sus redes sociales la decisión. “Quiero tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”.

Aclaró que la música y el arte son parte de cada segundo de su vida y siempre lo serán, y que su determinación surge de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional.

Jesse y Joy comenzaron a escribir y experimentar con la música en 2001, con la canción Llegaste tú. Su carrera profesional inició el 18 de abril de 2005, al firmar como artistas exclusivos de Warner Music México, construyendo una trayectoria de más de dos décadas.

La precisión más importante del mensaje de Jesse Huerta es su compromiso profesional. El artista aseguró que, fiel a su compromiso, profesionalismo y ética de trabajo, cumplirá con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy. Estos incluyen presentaciones hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra.

El repertorio del dúo incluye canciones como Espacio sideral, Chocolate, Adiós, ¡Corre!, La de la mala suerte, Llorar, Dueles y Ecos de amor. Han recibido premios Latin Grammy.

La participación de Jesse Huerta en el dúo ha abarcado guitarra, piano, batería, percusión, coros, composición y producción. La Sociedad de Autores y Compositores de México destaca que, aunque no cursó estudios musicales formales, experimentaba grabando canciones en casa con su hermana desde joven.

En paralelo a Jesse & Joy, Jesse desarrolló el proyecto Jesse and the Supernovas, una faceta individual. El músico había explicado que esta iniciativa no buscaba sustituir su trabajo con Joy, sino desarrollar una identidad creativa propia.

El comunicado de Jesse Huerta no plantea un abandono definitivo de la música ni una ruptura con su hermana. Las palabras del músico apuntan a una búsqueda personal. “Estar más presente con los míos” y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”.

Jesse Huerta enfatizó que Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida”. Dedicó palabras a su hermana, a quien agradeció “por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”.

Para sus seguidores, el mensaje fue. “Nuestra música nunca parará, es y siempre será algo más grande que nosotros y vive a través de todos ustedes”. El anuncio de Jesse Huerta es una pausa para cuidar su bienestar. “No ha sido una decisión fácil”, reconoció.