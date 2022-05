$!Jhonny Caz, de Grupo Firme, será coronado en marcha LGBT+ de la Ciudad de México

Ante la noticia, los seguidores de Grupo Firme y de él, ya han dejado sus primeras reacciones sobre lo que promete ser una de las ediciones más grandes e importantes, pues el sentimiento de poder regresar a marchar por sus derechos de forma presencial parece ser uno de los principales motores para regresar.

“Este muchacho a pesar de estar en un género que no es el pop o algo así ha demostrado ser un digno miembro de la comunidad así como una voz de lo que somos, pues nunca le ha dado miedo ser quien es”. “No me imagino cómo será eso, pues nunca coronan a los hombres y menos si son de regional mexicano, pero suena muy bien y eso me animó a regresar a marchar de forma presencial”. “Si imaginan a todos cantando Ya Supérame versión gay en el Zócalo, esperemos no llueva como todos los años”. “Jhonny Caz es una increíble selección, ¡viva nuestro nuevo rey!”, escribieron en Twitter.