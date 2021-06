Jiapsi Yañez, youtuber, cantante y empresaria

Jiapsi Yáñez busca un balance entre su carrera como youtuber, su reciente faceta como cantante y su vida como empresaria, la cual a tomado un giro importante.

La culiacanense que comenzó su carrera en redes sociales, haciéndose viral con videos de comedia en los hace parodia de los usos y costumbres de la sociedad sinaloense, firmó el año pasado con Lizos Music, sello discográfico que dirige Sergio Lizárraga, a la cual pertenecen artistas como Banda MS, Los Dos de la S y Marilyn Odessa.

Desde entonces su carrera como cantante comenzó a despegar, pues en diciembre del año pasado sacó su primer canción de la mano de Lizos Music, se trata del tema Nada personal.

“Justo en mi cumpleaños, el primero de diciembre, me mostraron el tema Nada personal, y a las dos semana ya había salido, todo fue muy rápido, grabamos el video, con gente de Lizos que es muy profesional”, dijo Jiapsi en entrevista vía telefónica.

Jiapsi adelantó que está en pláticas con Lizos para hacer duetos con los artistas que pertenecen a la compañía, pero no hay nada en concreto aún, sin embargo, le emociona la idea de hace una colaboración con Los Dos de la S, a quien considera unos “compositores súper talentosos”, o con la Banda MS.

A la par de su carrera como cantante, Jiapsi acaba de lanzar la aplicación Pide Rait, que se dedica a ofrecer servicios de transporte en vehículos con conductor, misma que presentó de manera oficial este martes en Culiacán, en una gira de medios de comunicación.

“Muy nerviosa, emocionada, no se como la gente lo vaya a tomar, yo desde chiquita me propuse ir más allá, de que me sirve ser artista, de que me sirve tener tantos seguidores y no hacer algo más”, dijo.

Pide Rait estará disponible, por lo pronto, solo en Culiacán, pero planeas extenderse a lo largo de Sinaloa, para luego “irme a otras ciudades donde pidan la aplicación, como Tijuana, Guadalajara, Monterrey”, piensa llegar hasta donde sus seguidores y público se lo permita.

La influencer destacó que durante estos dos años que le ha llevado realizar este proyecto, puso como prioridad la seguridad de las mujeres, pues quiere que se sientan seguras al usar este servicio, y que no estén expuestas a algún tipo de violencia.

“Yo sufrí violencia de género durante cuatro años... no quiero que ni una mujer pase por ahí, en su momento no sabía como ayudar, o que opinar acerca del tema porque yo lo estaba viviendo, pero ahora, sé que ofreciendo seguridad a las mujeres puedo ayudar”, dijo.

Destacó que le emociona generar empleos en su ciudad natal, y que estará en constante contacto con los socios conductores, pues planea darles conferencias una vez al mes para motivarlos a superarse.

Se enamoró en Mazatlán

Desde el inicio de la pandemia Jiapsi vive en Mazatlán, y durante la entrevista se le cuestionó el por qué de su decisión de venirse a vivir al puerto y respondió que fue “por amor”.

“No te voy a mentir, te diré la verdad, fue por amor, porque me enamoré, el año pasado grabé una serie en Mazatlán, y en la casa donde grabamos ahí conocí a mi novio, ahí me enamoré, según me iba a ir a pasar dos meses en lo que pasaba la pandemia pero ahí me quedé, me robaron”, dijo.

Confesó que le encanta vivir en el puerto, pues parece que todos los días está de vacaciones y siempre tiene algo nuevo por hacer.