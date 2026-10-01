Jim Carrey se casa con su novia Min Ah, la pareja aparece en los Premios César

Hasta entonces, ambos habían mantenido su romance lejos de los reflectores y eran pocas las ocasiones en las que se les había visto juntos públicamente, señala quien.com

La noticia llega unos meses después de que Jim Carrey y Min Ah aparecieran juntos públicamente en los Premios César, en Francia donde recibió un reconocimiento honorífico. Aquella noche, el actor se refirió a Min como su “sublime compañera” durante un discurso en francés, dejando ver por primera vez ante el público la importancia que tiene en su vida.

El actor se casó con su novia, 31 años menor, en una ceremonia privada, según confirmó su portavoz, apenas siete meses después de que ambos hicieran su primera aparición pública como pareja.

Después de varios años de mantener su relación lejos de los reflectores, Jim Carrey y Min Ah dieron el siguiente paso en su historia de amor.

Durante la ceremonia de los César, Jim también dedicó parte de su discurso a agradecer a las personas importantes en su vida. El actor mencionó a su hija Jane, a su nieto Jackson y a Min Ah, quien lo acompañó en aquella noche.

“Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah”, dijo en francés, mientras su hija, su nieto y su pareja recibían los aplausos del público.

Carrey también aprovechó aquel momento para expresar directamente sus sentimientos hacia ella: “Te amo, Min Ah. Y finalmente, gracias al hombre más divertido que he conocido: mi padre, Percy Joseph Carrey, quien me enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa”.

Aunque su primera aparición pública como pareja ocurrió en 2026, Jim Carrey y Min Ah ya habían sido fotografiados juntos años antes. En febrero de 2022 fueron vistos al salir de un espectáculo de comedia benéfico presentado por Judd Apatow en Los Ángeles.

Jim Carrey ha mantenido su vida sentimental alejada de la atención pública. En abril de 2022, mientras promocionaba Sonic the Hedgehog 2, incluso habló de la posibilidad de dejar la actuación para disfrutar de una vida más tranquila.

El matrimonio con Min Ah es el tercero para Jim Carrey. Antes estuvo casado con Melissa Womer, con quien tuvo a su hija Jane, entre 1987 y 1995.

Un año después de su divorcio, el actor contrajo matrimonio con Lauren Holly, su compañera de reparto en Dumb and Dumber. La relación terminó en divorcio en 1997, después de menos de un año.

Antes de llegar nuevamente al altar, Carrey también tuvo otras relaciones conocidas, entre ellas la que mantuvo con Ginger Gonzaga, su compañera en la serie Kidding. La pareja hizo su debut en la alfombra roja en enero de 2019, durante una fiesta de nominados a los Globos de Oro en West Hollywood.