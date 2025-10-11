Jim Caviezel y Monica Bellucci no regresarán a la esperada secuela de ‘La Pasión de Cristo’

A poco más de 20 años desde que “La Pasión de Cristo” se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos más controvertidos y taquilleros de su tiempo, Mel Gibson, su director, continuará la historia con una nueva producción titulada “La Resurrección de Cristo”, que comenzará a filmarse en Roma con un elenco renovado.

De acuerdo el portal Page Six, la esperada secuela no contará con los actores originales. Jim Caviezel, quien dio vida a Jesús de Nazaret en la película del 2024, no regresará para esta segunda parte, ni tampoco Mónica Bellucci, quien dio vida a María Magdalena.

“Están reuniéndose con actores en Roma”, reveló una fuente cercana a la producción, confirmando que el proyecto se encuentra en una fase avanzada de preproducción.

El motivo detrás del cambio de elenco, según fuentes del medio, está relacionado tanto con cuestiones técnicas como de agenda.

“Habría que hacer mucho trabajo digital con los actores originales, además de los problemas de calendario”, comentó un informante, señalando que la decisión se tomó tras meses de análisis y ajustes.

La secuela, que lleva años en planeación, ha enfrentado diversos retrasos debido a los compromisos de Gibson y a la complejidad del proyecto. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo confirman que la producción ya lleva varios meses de preparación en Italia, de acuerdo con elimparcial.com.

La cinta estrenada en 2004 recaudó más de 610 millones de dólares en todo el mundo, pese a haberse producido con un presupuesto aproximado de 30 millones. Su éxito financiero fue impresionante, pero también vino acompañado de polémica por su representación gráfica de la crucifixión y las críticas que la acusaban de antisemitismo.

Tras ese éxito, Gibson pasó por una serie de escándalos personales que lo alejaron de Hollywood. En 2006 fue arrestado por conducir en estado de ebriedad y sus declaraciones antisemitas, junto con posteriores audios filtrados en los que hacía comentarios racistas y misóginos, provocaron que los grandes estudios le dieran la espalda.

En 2010, la agencia de talentos WME lo eliminó de su lista de clientes tras la publicación de grabaciones en las que insultaba a su entonces pareja, Oksana Grigorieva.

Después de años de permanecer en la sombra, Gibson logró un regreso parcial al reconocimiento de la industria gracias a su trabajo como director de “Hacksaw Ridge” (2016), una película bélica que le valió una nominación al Oscar y marcó el inicio de su rehabilitación profesional.

Con “La Resurrección de Cristo”, Gibson busca retomar el universo religioso que lo catapultó a la fama como cineasta. Aunque aún no se conocen detalles precisos sobre la trama, el título sugiere que la historia explorará los días posteriores a la crucifixión de Jesús, con un enfoque centrado en el concepto de la resurrección.

De acuerdo con el medio Variety, el proyecto será tan extenso que se dividirá en dos películas, ambas con estreno previsto para 2027. Esta decisión responde al deseo de Gibson de abordar el tema con mayor profundidad, mostrando no solo la resurrección, sino también las reacciones y consecuencias en los seguidores de Cristo tras los eventos narrados en la primera entrega.

Hasta el momento, no se han revelado los nombres de los nuevos actores que interpretarán a Jesús y a María Magdalena, aunque se sabe que el proceso de selección se está realizando actualmente en Roma.