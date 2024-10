A través de su cuenta oficial de la plataforma Weverse, Jimin, quien actualmente se encuentra prestando su servicio militar en Corea del Sur, compartió un mensaje, avisando que estaba en casa.

“Después de acostumbrarme a esto, es mi cumpleaños. Pero creo que el tiempo pasó rápido, creo que lo estoy caminando lentamente. ¿Qué? Si te das la vuelta, es rápido, pero si miras hacia adelante es lento”, escribió y recibió miles de comentarios.

Luego puso un siguiente mensaje.

“ARMY, te echo de menos, te echo de menos. Bueno, ha sido un tiempo muy largo, ¿no? ¿Qué hay de ARMY? ¿Cuántos días pasaron? Esperándonos, creo que las instrucciones son venir. Estoy preocupado por eso, pero espero que solo estén pasando cosas y momentos felices. ¡Es necesario!”

Y ante tantos mensajes de cariño y felicitaciones, Jimin compartió que esto los está haciendo muy feliz.

“ARMY me está haciendo recuerdos felices después de mucho tiempo. ¡No! ¡No te dije que te preocuparas! No es fácil. Pero hay mucha gente buena en el ejército, así que estamos entrenando juntos. ¡Estoy comiendo bien y haciendo ejercicio muy duro! Así que no se preocupen por mí. Gracias por desearme un feliz cumpleaños”, escribió.

“Hay tanta suerte, que, a pesar de estar en el ejército, me están felicitando por mi cumpleaños. No sé cuándo podré devolver todo esto. Voy a salir y pagar todo de alguna manera. Lo sé. Así que, por favor, espere un poco más. ARMY, lo más preciado del mundo, Te amo. Volveré pronto”.

Park Jimin nació el 13 de octubre de 1995 en Busan, Corea del Sur. Se unió a BTS en 2013, en la empresa Big Hit Entertainment (ahora HYBE). Desde entonces, ha sido uno de los miembros más populares del grupo, reconocido por su destreza como bailarín, su impresionante rango vocal y su carismática personalidad.

A lo largo de su carrera, ha lanzado canciones en solitario que han sido un éxito, como “Lie”, “Serendipity” y “Filter”. En marzo del 2023, lanzó Face, su primer álbum de estudio que incluye géneros como el pop, hip hop y R&B.

Muse, su segundo álbum en solitario salió en julio de este año.

