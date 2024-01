Kim Seok-Jin, el integrante mayor de la popular banda surcoreana BTS ya está en la etapa final de su servicio militar obligatorio y está a pocos meses de volver a casa.

Jin fue el primer miembro de BTS en enlistarse, en diciembre de 2022, después de lanzar la emotiva canción The Astronaut dedicada a sus fans, Army.

El artista ha seguido siendo noticia al destacarse en su entrenamiento militar y recibir ascensos por su actuación, generando expectativas sobre su regreso.

Actualmente se encuentra en la última etapa de su entrenamiento militar y a sus 31 años está a punto de finalizarlo. Su baja oficial será el próximo 12 de junio y se espera que lance su primer disco en la segunda mitad del año para reencontrarse con sus fans.

Este año también concluirá su servicio militar J Hope, quien fue el segundo integrante de BTS en enlistarse. En 2025 lo concluirán el resto de los integrantes, Suga, RM, V, Jimin y Jungkook.

Antes de irse, todos grabaron álbumes en solitario, programas y documentales que puede disfrutar Army.

Actualmente, Disney tiene en su catálogo dos documentales de BTS, J-Hope in the box, Suga Road to D-Day, el concierto BTS: Permision to Dance On Stage LA, así como La serie documental BTS Monuments: Beyond The Star, en la que se narra los 10 años de historia de la banda, en ocho episodios.

En Netflix está el documental Bring The Soul, que se produjo en 2019, y Amazon Prime tiene el concierto Yet to Come, que ofrecieron en Busan, en 2022, antes de iniciar el servicio militar; así como el reality La Cocina de Jinny, donde aparece V, y que fue grabado este año en el pueblo mágico de Bacalar, Quintana Roo, México, así como los dos episodios de La cocina de Jinny: Creación de Equipos, que se grabó a su regreso ya en Corea.