$!Joaquín Ruiz, integrante de Grupo Firme, lanza su propia línea de guitarras

“Hoy me levanté muy contesto porqué el 26 de mayo va a salir a la venta mi línea de guitarras Fortaleza by Joaquín Ruiz, esta será una línea limitada, por si estabas pensando en comprar una no te tardes en hacerlo”, resaltó el músico.

“Gracias a todos en verdad esto es un sueño, y si logramos vender todas, haré realidad otro de mis sueños, luego les diré cual es”, dijo.