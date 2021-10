Joaquín Sabina asegura que no volverá a los escenarios mientras sea necesario usar cubrebocas

“No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla o no pueda levantarse o fumar o tomar una copa y me temo, sobre todo en Latinoamérica, que no será hasta dentro de un año y medio. Pero si volveré a decir hola y adiós”, expresó Joaquín Sabina durante un evento en Madrid.

Además, durante dicho acto, Sabina ha dicho que se encuentra “bien”, sobre todo por “haber sobrevivido a estas maldades que nos han asolado”.

“No he tenido covid, me he portado como un ciudadano ejemplar, he seguido fumando y bebiendo y me siento bien”, afirmó.

Por último, Joaquín contó que en la actualidad sí piensa en el dinero por una “cuestión de edad” y por esa “cosa burguesa” de asegurarle a sus hijas el futuro.

“A mí el dinero nunca me ha importado nada”, dijo.

“Me servía para que mis amigos pudieran ir a donde no podían o para que cenaran en los restaurantes que no podían. Así que lo despilfarré regalándoselo a mis amigos y pasándolo muy bien”, finalizó.