John Travolta recibe Palma de Oro honorífica y debuta como director en Cannes

Sin previo aviso y ante una audiencia que estalló en aplausos, la estrella estadounidense John Travolta fue galardonado con una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes 2026.

El reconocimiento llegó en un momento clave: justo antes del estreno de su primer largometraje como director. Para un hombre que ha sido la cara del cine pop durante cinco décadas, el premio fue un golpe emocional.

“Mis películas favoritas en mi vida siempre fueron las ganadoras de la Palma de Oro. No puedo creerlo, esto es más que un Oscar”, confesó el actor de 72 años al recibir la estatuilla.

Más allá del homenaje a su trayectoria, los reflectores se centraron en su faceta detrás de cámaras. Travolta presentó “Ven a volar conmigo”, una cinta que adapta el libro que él mismo publicó hace 30 años (Propeller One-Way Night Coach).

La historia sigue a un niño de 8 años que viaja solo por primera vez hacia Hollywood para reencontrarse con su madre. En el camino, vive aventuras que reflejan la fascinación de Travolta por el cielo. El proyecto es, en esencia, un asunto familiar.

La historia original fue escrita para su hijo mayor, Jett, quien falleció en 2009.

“Este es el proyecto de mi vida... Por mi familia existe esta película y, en realidad, por ellos existo yo como artista”, declaró un conmovido Travolta ante el público.

No es secreto que John Travolta es un piloto profesional experimentado (obtuvo su licencia a los 22 años). Esa pasión por volar, que nació viendo despegar aviones cerca del aeropuerto de LaGuardia, permea cada cuadro de su ópera prima.

El director general del festival, Thierry Frémaux, reveló que la película fue aceptada con una antelación inusual, algo que hizo que el propio actor “llorara como un niño” al recibir la noticia en noviembre pasado.

La relación del actor con la Costa Azul no es nueva, pero sí exitosa. Con esta Palma honorífica, cierra un círculo dorado con el festival donde ha brillado anteriormente: “Pulp Fiction” (1994): Ganadora de la Palma de Oro bajo la dirección de Tarantino. “Atrapada entre dos hombres” (1997): En competencia oficial, y “Primary Colors” (1998): También presentada en el certamen.

Desde su explosión como Tony Manero en “Fiebre del sábado por la noche” (1977) y su consolidación en “Grease” (1978), Travolta ha demostrado ser un sobreviviente de la industria. Hoy, con una Palma de Oro en la mano y una película propia en la pantalla, demuestra que nunca es tarde para reinventarse.