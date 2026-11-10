Johnny Depp regresa a Hollywood con una versión oscura de ‘Cuento de Navidad’

Johnny Depp está de regreso en una producción de gran estudio de Hollywood con Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, una nueva adaptación cinematográfica de Cuento de Navidad, del escritor británico Charles Dickens, que apuesta por una visión más oscura y sobrenatural de la conocida historia navideña.

Bajo la dirección de Ti West, cineasta reconocido por sus trabajos dentro del género de terror, la película presenta a Depp en el papel de Ebenezer Scrooge, el hombre avaro y solitario que recibe la visita de tres espíritus durante la Nochebuena, quienes lo llevan a recorrer su pasado, presente y futuro.

La propuesta retoma uno de los relatos más conocidos de Dickens, publicado originalmente en 1843, pero incorpora una atmósfera más sombría, con elementos de fantasía, suspenso y terror que buscan ofrecer una nueva perspectiva de la historia.

El regreso de Depp a las grandes producciones cinematográficas representa uno de los principales atractivos del proyecto, luego de varios años alejado de los proyectos respaldados por los grandes estudios de Hollywood.

Su última participación en una producción de este tipo fue Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, estrenada en 2018.

El elenco reúne también a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen.

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad llegará a las salas de cine de México el 12 de noviembre, mientras que su estreno en Estados Unidos y Reino Unido está programado para el día 13 del mismo mes.

La cinta representa una de las apuestas cinematográficas de la temporada decembrina y una nueva oportunidad para que Depp vuelva a encontrarse con el público de las grandes producciones.

Noviembre llega a los cines con monstruos, nostalgia y grandes franquicias

La cartelera cinematográfica de noviembre en México estará marcada por el regreso de historias conocidas y nuevas entregas de importantes franquicias.

Entre los estrenos destacan Godzilla Minus Zero, que llegó el 5 de noviembre; Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, el 12; Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, programada para el 19, y La nueva Focker, que cerrará el mes el 26 de noviembre.

La variedad de propuestas incluye fantasía, ciencia ficción, aventura y comedia, en un mes en el que Hollywood apuesta por personajes reconocidos y relatos que apelan a la nostalgia de distintas generaciones.