Johnny Depp volvió a colocarse en la cima de la taquilla norteamericana con “Ebenezer”, una nueva adaptación de la clásica historia navideña “Un cuento de Navidad”, de Charles Dickens, que debutó en el primer lugar durante su fin de semana de estreno.

La película, dirigida por Ti West y protagonizada por Depp en el papel de Ebenezer Scrooge, recaudó 19 millones de dólares en Norteamérica, donde llegó a 3 mil 535 salas de cine.

A nivel internacional sumó otros 23 millones de dólares, para alcanzar una apertura mundial de 42 millones, de acuerdo con cifras difundidas por Paramount Pictures.

Con este resultado, el actor consigue su primer estreno en el primer lugar de la taquilla estadounidense en ocho años, un resultado significativo después de un periodo alejado de las grandes producciones de Hollywood.

En el segundo puesto se ubicó “The Cat in the Hat”, con 11.4 millones de dólares, mientras que “Godzilla Minus Zero” descendió al tercer lugar, con 8.3 millones de dólares, lo que representó una caída cercana al 73 por ciento respecto a su estreno.

De esta manera, Depp vuelve a demostrar su convocatoria en las salas de cine con una producción que combina el relato clásico de Dickens con una propuesta de tono oscuro y elementos sobrenaturales.

Fuente de las cifras

Paramount Pictures confirmó la recaudación mundial de “Ebenezer” y su estreno en el primer lugar. Para el desglose de la taquilla estadounidense se consultó Box Office Mojo, correspondiente al fin de semana del 13 al 15 de noviembre de 2026.

Associated Press también reportó el regreso de Depp al primer lugar después de ocho años.

Otras películas que destacan en cartelera

Entre las producciones que también llaman la atención de los cinéfilos se encuentran “Remember”, “Forgotten Island”, “Clayface”, “Resident Evil”, “How to Rob a Bank”, “The Beast” y “Dune”, en sus dos entregas. Títulos de distintos géneros que amplían las opciones para quienes buscan qué ver en la pantalla grande.