Johnny Depp y Amber Heard: Documental abordará su lucha ante la justicia

La productora independiente Optomen llevará a cabo un documental de tres partes que hablará sobre la vida de Johnny Deep y la reciente lucha legal que ha emprendido en contra del diario The Sun, a quien acusó de haberlo difamado, esto de acuerdo con información de El Heraldo de México.

De acuerdo con la acusación del actor, el medio informativo lo acusó de “golpeador de mujeres” basándose únicamente en los testimonios de su ex esposa, Amber Heard. El protagonista de “Los Piratas del Caribe” dijo que su ex mujer había mentido y que el periódico no hizo nada para constatar la información.

Esta producción se estaría produciendo en Estados Unidos y el Reino Unido desde el año pasado. Se especula que el nombre de esta obra es “Depp vs. Heard”, haciendo alusión a los apellidos de ambos actores.

“Serán algo insoportable de ver para Depp, quien probablemente desearía que toda la desastrosa saga desapareciera. Pero la historia de cómo un multimillonario, que fue oro en la taquilla, fue el autor de su propia caída es un tema demasiado sensacional para no explorar”, destacó The Sun.

De mal en peor

El primer juicio que emprendió Johnny no fue satisfactorio para él, ya que la justicia le dio la razón a su expareja, pese a que presentó más de 60 evidencias que presuntamente comprobarían agresiones que realizó Heard en contra de él.

Por si esto fuera poco, en julio del año pasado perdió la demanda que interpuso en contra de The Sun por difamación, y de igual manera perdió el papel de Grindelwald en la franquicia Animales Fantásticos, luego que Warner Bros. resolviera suplirlo con Mads Mikkelsen.