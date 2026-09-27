Jon watts dirigirá nueva trilogía de Star Wars

Jon Watts, director de las últimas películas de Spider-Man, dirigirá la nueva trilogía de Star Wars, que incluirá los Episodios 10, 11 y 12. La saga galáctica busca revitalizarse con este conocido cineasta, quien ya cocreó la serie ‘Star Wars: Tripulación perdida’ en Disney+.

El proyecto, que se perfila sobre el papel con los episodios mencionados, será escrito por Simon Kinberg, reconocido por su trabajo en la serie ‘Rebels’. Esta nueva etapa buscará extender la saga Skywalker, explorando las historias de varias generaciones de la familia de Luke, un enfoque que se ha mantenido en secreto.

La franquicia galáctica atraviesa un momento desafiante, con producciones recientes como ‘The Mandalorian & Grogu’ que no han logrado el éxito esperado. A pesar de estos resultados, Disney y Lucasfilm mantienen su apuesta por la saga, buscando revitalizarla con nuevos proyectos.

The Hollywood Reporter informó que la décima película de la saga continuará la narrativa Skywalker, centrando sus relatos en distintas generaciones de la familia de Luke.

Este mismo medio anticipa la posible aparición de Rey, personaje interpretado por Daisy Ridley. Fuentes allegadas al proyecto confirmaron que el Episodio 10 aún está en desarrollo y espera la aprobación final de Disney para iniciar la producción de la trilogía.

Watts es un cineasta conocido por haber dirigido las tres primeras entregas de ‘Spider-Man’ protagonizadas por Tom Holland, producciones que alcanzaron un notable éxito en taquilla. Además, fue cocreador de la serie ‘Star Wars: Tripulación perdida’, estrenada en Disney+ en 2024, la cual tuvo una recepción positiva entre la audiencia y la crítica.

Este nombramiento llega mientras la franquicia prepara otros lanzamientos. Uno de ellos es ‘Starfighter’, un largometraje independiente que se proyecta para el 27 de mayo de 2027. La película contará con la participación de Ryan Gosling.