Jonas Brothers inician gira en la Feria de las Fresas de Irapuato

El espectáculo empezó con Sucker , el sencillo de 2019 y que cimentó su regreso a la escena musical tras un largo descanso. La banda de hermanos continuó con pistas como Only Human , What A Man Gotta Do , las recientes Waffle House , Love Me to Heaven e incluso la emblemática Year 3000 de su primer álbum.

Del mismo modo, para continuar con la nostalgia, Joe Jonas le preguntó al público si de casualidad aún recordaban la exitosa película de Disney Channel Camp Rock, y luego procedió a cantar Gotta Find You y This Is Me, señaló elimparcial.com.

Pese a que los Jonas tienen un gran repertorio de canciones, los hermanos decidieron crear un segmento para sus proyectos en solitario, en donde Nick cantó pistas como Jealous y Who I Am, mientras que Joe interpretó Toothbrush y Cake by the Ocean de su antigua banda DNCE.

Sin embargo, lo mejor de lo mejor quedó al final, pues justo después de un cover de Viva la Vida de Coldplay, los Jonas decidieron cantar sus éxitos más recordados por sus fanáticos de antaño, tales como S.O.S., When You Look Me in the Eyes y Burnin’ Up. El show fue cerrado con Leave Before You Love Me.