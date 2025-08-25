Jonathan Vizcarra lleva el talento de Concordia a la final del concurso México Canta

El talento de Concordia ha vuelto a destacar a nivel nacional, Jonathan Vizcarra, joven compositor originario de ese municipio, logró posicionarse como finalista en el prestigioso concurso México Canta, certamen que busca impulsar a nuevas voces y compositores emergentes de todo el país.

El concordense está en la final luego de que el jurado anunció al primer finalista: William Zepeda, nacido en Nueva York, habitante de Ventura, California, con experiencia en jazz y mariachi. Quien presentó la canción “Insomnio Americano”, compuesta por Victoria Osorio y Jonathan Vizcarra, que trata el tema de la migración.

México Canta es una plataforma nacional que busca descubrir, promover y apoyar a nuevos talentos musicales del país. El concurso está dirigido a jóvenes compositores, intérpretes y músicos que, a través de sus letras y melodías, abordan temas sociales, culturales o personales con originalidad y sensibilidad.

Organizado por instituciones culturales y promotores de la música independiente, el certamen ha ganado relevancia en los últimos años por su enfoque en la creación consciente y el impulso a propuestas frescas.

Vizcarra logró destacarse entre decenas de participantes de todo México, gracias a una propuesta musical que no sólo cautiva por su calidad melódica, sino también por el mensaje reflexivo que transmite.

El concordense coescribió la canción “Insomnio Americano”, una propuesta musical cargada de sensibilidad y crítica social, que logró conmover al jurado del concurso, asegurando un lugar en la esperada final que se llevará a cabo el próximo 5 de octubre.

La noticia ha causado gran entusiasmo entre los habitantes de Concordia, quienes ven en Jonathan un claro ejemplo de esfuerzo, talento y compromiso con el arte.

Autoridades locales, familiares y vecinos han expresado públicamente su orgullo y apoyo al joven creador. Con su presencia en la final de México Canta, Jonathan Vizcarra no solo representa a Sinaloa, sino también a toda una generación de jóvenes artistas que buscan abrirse paso en la música con propuestas auténticas y significativas.

El municipio de Concordia se prepara para seguir apoyando a su representante, quien ya ha dejado en alto el nombre de su tierra natal en el escenario nacional.

Final

La gran final se realizará el domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México.

Sobre el concurso

Es una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.

El concurso surge con el objetivo de crear nuevas narrativas musicales que se alejen de la apología de la violencia, mediante letras que evoquen el amor, el desamor y la grandeza de México. Además de fortalecer y preservar los géneros musicales tradicionales mexicanos.