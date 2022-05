Jorge ‘Burro’ Van Rankin podría lanzar un libro sobre su amistad con Luis Miguel: ‘Vi cosas que nadie podría decir’

Más adelante, y dando un poco más de contexto sobre su malestar con relación a Luis Miguel: la serie, Jorge Van Rakin dijo que todo proviene por como lo representaron en la historia: “Yo vi la serie, me sacaron a mí como un penej * aventando palomitas, ese no era yo”, comentó con notable disgusto.

“En esa época yo sería una voz autorizada, porque yo vi cosas que nadie podría decir, pero jamás abriría la boca porque creo que no me corresponden. Algún día escribiré un libro y contaré la real historia, porque yo lo que vi en la serie, que me sacaron a mi como un pende... aventando palomitas, ese no era yo”, agregó.

El Burro comentó que coincidieron gracias a la amistad que ambos tuvieron con el ahora empresario Miguel Alemán Magnani, hijo del expresidente de México, Miguel de la Madrid. Su amistad creció mucho, pero se fracturó por 22 años después de que Esteban Arce, compañero de Van Rankin en El Calabozo, le hizo una broma al asistente personal de su amigo.

“Le hicimos una broma en radio a José Pérez, que era su asistente personal, yo ni fui, fue Esteban hablando como (Alfonso) Cuarón. En la tarde me llama y me puso una gritoneada de terror, me encabr*né y le colgué. Veintidós años sin hablarle... no nos volvimos a hablar, me mandó a la mierd*”, dijo Jorge en una entrevista con Yordi Rosado.